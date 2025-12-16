Accesso a medicina, la ministra Bernini valuta modifiche

Non un passo indietro, ma la disponibilità ad aggiustare il tiro. La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha proposto al Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu) l'istituzione di un tavolo di confronto permanente sulla riforma dell'accesso alla facoltà di medicina. Non ci sarà il ritorno ai test d'ingresso, ma saranno valutate - già dal prossimo anno - una riduzione dei programmi d'esame, l'estensione della durata delle lezioni e un ampliamento dei tempi tra la fine dei corsi e gli appelli, così da garantire maggiore spazio alla didattica.