Abusi, il Papa incontra 15 vittime dal Belgio

Continuano i gesti di attenzione e cura di papa Leone XIV nei confronti di coloro che hanno subito abusi da parte di sacerdoti. Oggi il Pontefice ha ricevuto in Vaticano quindici persone, provenienti dal Belgio, tutte vittime di abuso quando erano minorenni. L'incontro, che è avvenuto in un clima di vicinanza, ascolto e dialogo, profondo e doloroso, è durato quasi tre ore e si è concluso con un intenso momento di preghiera, come ha riportato in serata la Sala stampa della Santa Sede.

Prevost si è già espresso più volte contro l'insabbiamento delle denunce di abuso sessuale da parte del clero, esortando i vescovi all'impegno su questo fronte. Quello di oggi, per Leone XIV, è il secondo incontro con un gruppo di vittime di abusi, dopo il primo che c'era stato lo scorso 20 ottobre. In quel caso, il Papa aveva incontrato alcune persone, che hanno subito violenze, legate all'Ending Clergy Abuse (Eca), rete attiva soprattutto negli Stati Uniti. L'incontro è arrivato dopo la presentazione del rapporto della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, che aveva rilevato lentezze in alcune diocesi nell'affrontare la piaga degli abusi.

Inoltre, nell'ambito dei lavori della prossima Assemblea della Cei, che si terrà ad Assisi dal 17 al 20 novembre e sarà chiusa dal Pontefice, è prevista per martedì 18, alle 19.15, la celebrazione dei Vespri e un momento di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi presieduto dall'arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, Ivan Maffeis, nella basilica Santa Maria degli Angeli.