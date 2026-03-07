Abusa di un bambino in un centro commerciale, arrestato

Violenza sessuale su un bimbo di tre anni in un centro commerciale a Secondigliano, Napoli. È accaduto ieri pomeriggio verso le 19: vestito da netturbino, un uomo è stato visto palpeggiare il piccolo proprio dai genitori, all'interno di una libreria. La madre ha iniziato a urlare, ma l'uomo è riuscito ad allontanarsi. I carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti e, insieme al personale di vigilanza, lo hanno rintracciato poco dopo, mentre passeggiava nella galleria del centro commerciale con altre due bambine. L'uomo, 47 anni, è stato arrestato dopo una colluttazione: deve rispondere di resistenza, violenza a pubblico ufficiale e violenza sessuale. Le due bambine che erano con lui sono una sua nipote e la figlia di una sua amica, e sono state affidate alle rispettive madri che erano nel centro commerciale. Dai primi accertamenti non pare che abbia assunto comportamenti sospetti nei confronti di altri bambini, ma comunque i servizi sociali sono stati avvisati. L'arrestato è in carcere e non è dipendente dell'azienda Asia, nonostante la divisa che indossava.