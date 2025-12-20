A Venezia il sindaco vieta musica ed eventi vicino alle chiese per la notte di Natale

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha firmato un'ordinanza per la tutela del decoro urbano, della sicurezza e della vivibilità nella notte di Natale. Un provvedimento, condiviso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che nasce dall'esigenza di prevenire episodi di disturbo e degrado registrati negli anni precedenti e legati in particolare "a forme di aggregazione e intrattenimento non compatibili con la sacralità" della notte della Vigilia "e con la tranquillità dei residenti".

Tra le 22.00 del 24 dicembre e le 6.00 del 25 sarà vietato ai pubblici esercizi organizzare eventi e intrattenimenti musicali, compresi i Dj-set, e utilizzare impianti di diffusione sonora, anche all'interno dei locali. Limitazioni che si applicano ai locali situati entro 500 metri dalle chiese e dagli edifici di culto e, sempre entro lo stesso raggio, nelle aree Unesco della Città antica e delle Isole, nonché in numerose piazze e zone di Mestre e della terraferma. Nella stessa fascia oraria sono vietati la vendita di bevande all'aperto, la somministrazione ambulante o itinerante di cibi e bevande e l'accensione di botti entro 500 metri dai luoghi di c

I negozi alimentare dovranno inoltre chiudere alle 22.00 della vigilia e non riaprire prima delle 6.00 di Natale. Un'ulteriore ordinanza firmata dal primo cittadino disciplina invece le misure di sicurezza per Capodanno. Dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2025 alle ore 6 del primo gennaio 2026 è vietata la vendita di bevande in bottiglia di vetro o plastica, lattine, e la somministrazione nei plateatici. Vietato il consumo di bevande in strada e, nelle aree interessate dagli spettacoli, l'utilizzo o il possesso di spray urticanti e di oggetti atti ad offendere. Sul fronte della viabilità, due ordinanze del Comando della Polizia Locale prevedono specifiche misure in occasione del Capodanno, con possibili limitazioni e deviazioni al terminal di Piazzale Roma e Rampa Santa Chiara, oltre all'obbligo di deviazione dei veicoli dal Ponte della Libertà verso il Tronchetto; anche in Centro Storico sensi unici temporanei e limitazioni di accesso alle aree più sensibili per i pedoni.