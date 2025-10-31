A Dubai il caffe più caro del mondo: 850 euro a tazzina

Note di gelsomino e agrumi, con un tocco di pesca e albicocca. Il 'Nido 7 Geisha' non è un aroma qualunque, ma la più raffinata tra le migliaia di varianti di caffè al mondo. E non potrebbe essere diversamente visto che è probabilmente anche la più costosa: 3.600 dirham, più o meno 850 euro, la tazza. Non proprio una bevanda per tutti e del resto viene servita in un locale esclusivo della sfarzosa Dubai, il Julith. I chicchi arrivano dalle piantagioni Hacienda La Esmeralda che si trova vicino al vulcano Barù, il punto più alto di Panama. Per aggiudicarsene 20 chili, i proprietari del Julith hanno messo sul piatto oltre mezzo milione di euro in un'asta durata 13 ore con 549 offerte. La prelibatezza sarà nel menù del Julith da domani.

Situato in un distretto industriale diventato una calamita per gli amanti del caffè, il locale prevede di servire "circa 400 tazze" del prezioso nettare al giorno, ha spiegato uno dei fondatori, Serkan Sagsoz, che dopo aver gestito per 7 anni un caffè in Turchia ha deciso di tentare la nuova avventura negli Emirati Arabi Uniti. Chi ordinerà il Nido 7 Geisha assisterà a tutte le tappe dalla filtrazione - fatta secondo un metodo che garantisce un'estrazione ottimale dei sapori - alla degustazione, con descrizioni dettagliate dei processi. E potrà scegliere se sedersi al tavolo in sala con altri o in un prive' per degustare ogni sorso da circa 100 euro. Secondo Sagsoz, la bevanda ha note floreali e fruttate che ricordano il tè: fiori bianchi come il gelsomino, sapori di agrumi come arancia e bergamotto e un pizzico di albicocca e pesca. "E' come il miele, delicato e dolce", ha spiegato. "Abbiamo ritenuto che Dubai fosse il luogo ideale per questo investimento", ha sottolineato. Non a torto. A settembre l'emirato era già entrato nel Guinness dei primati per la tazza di caffè più costosa del mondo, servita al Roasters per 2.500 dirham, all'incirca 550 euro. Il Julith ha ricevuto molte richieste da acquirenti asiatici e amanti del caffè degli Emirati, compresi i collezionisti di chicchi. Ma non condividerà il tesoro. A parte riservarne una piccola quota alla famiglia regnante di Dubai, cui proprio non si è potuto dire di no.