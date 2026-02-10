Il sito Axios rivela: per la Casa Bianca l'obiettivo è mantenere stabilità nella regione, raggiungendo la pace. Domani negli Usa arriverà Netanyahu

Washington: Trump è contrario all'annessione della Cisgiordania da parte di Israele

Donald Trump si sarebbe opposto all'annessione della Cisgiordania da parte di Israele. Lo ha riportato Axios, un sito di informazione americano, citando fonti della Casa Bianca. La presa di posizione della Casa Bianca ha fatto seguito alla decisione di Israele di ampliare il controllo in Cisgiordania ad aree che per gli accordi di Oslo dovrebbero essere sotto il controllo totale o parziale dell'autorità palestinese.

Trump vedrà domani il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Per Washington, ufficialmente, «una Cisgiordania stabile mantiene Israele sicura ed è in linea con l'obiettivo dell'amministrazione di raggiungere la pace nella regione».