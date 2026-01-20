Von der Leyen: i dazi Usa per la Groenlandia sono un errore

"Stiamo lavorando a un pacchetto di misure per la sicurezza dell'Artico. Il primo principio è piena solidarietà con la Groenlandia e la Danimarca: la sovranità e l'integrità del loro territorio non sono negoziabili". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a Davos, annunciando inoltre "un massiccio piano di investimenti europei in Groenlandia". "Collaboreremo con gli Usa e con tutti i partner sulla sicurezza più ampia dell'Artico", ha sottolineato. "Dovremmo destinare l'aumento della spesa per la difesa allo sviluppo di una capacità europea di rompighiaccio e altre attrezzature essenziali", ha detto.

Quanto ai dazi aggiuntivi proposti da Trump, "sono un errore, soprattutto tra alleati di lunga data": "L'Ue e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo commerciale lo scorso luglio. E in politica, come negli affari, un accordo è un accordo. E quando degli amici si stringono la mano, deve significare qualcosa". La risposta europea, ha aggiunto la presidente Ue, sarà "ferma, unita e proporzionata". "Consideriamo il popolo degli Usa non solo come nostri alleati, ma come amici. Trascinarci in una pericolosa spirale discendente finirebbe solo per aiutare gli stessi avversari che entrambi siamo impegnati a tenere fuori dal nostro orizzonte strategico", ha sottolineato.