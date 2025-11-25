Vittime di omicidi in calo, ma non tra le donne

Nel 2024 gli omicidi volontari consumati in Italia sono stati 327, in lieve calo rispetto ai 334 del 2023 (-2,1%). Dopo due anni consecutivi di aumento, gli omicidi volontari consumati tornano dunque a diminuire. Sono questi i dati pubblicati oggi dall'Istat nel nuovo rapporto sulle vittime di omicidio nel 2024. La diminuzione riguarda però gli uomini, con 211 vittime nel 2024, un 2,8% in meno rispetto al 2023. Gli omicidi di donne restano invece pressoché stabili, con 116 vittime (una sola in meno rispetto all’anno precedente). Di questi, 106 sono considerati femminicidi, pari al 91,4%: in aumento rispetto all'incidenza del 82,1% del 2023. Il nostro Paese conferma comunque uno dei tassi più bassi d’Europa: 0,57 omicidi ogni 100mila abitanti nel 2023, contro una media Ue di 0,91.

Nel nostro Paese il quadro della violenza continua però a mostrare profonde differenze di genere. Se infatti per ambo i sessi prevalgono gli omicidi per futili motivi, nel caso delle vittime femminili l’omicidio avviene per l’86,2% in ambito familiare o affettivo. Sessantadue sono state uccise da partner o ex partner, quasi sempre uomini (61 su 62). Per gli uomini, invece, il rischio maggiore è associato a dinamiche diverse: lo dimostra anche il fatto che il 31,3% delle vittime maschili viene ucciso con armi da fuoco, mentre per le donne sono prevalenti altre modalità (39,7%). Va sottolineato, inoltre, che le armi da taglio sono state, nel 2024, il mezzo più utilizzato per l’omicidio, impiegate nel 33% dei casi, seguite dalle armi da fuoco (30%).

Gli uomini risultano autori dell’88,3% degli omicidi noti, ma nel 2024 sono aumentate di circa 5 punti percentuali anche le autrici di omicidio: la quota di donne autrici sale all’11,7% e in tre quarti dei casi hanno ucciso degli uomini. Anche quando la vittima è un minorenne le autrici sono soprattutto donne: 10 dei 13 omicidi di minori sotto i 14 anni sono stati commessi da donne. I minori sopra i 14 anni invece sono prevalentemente vittime dei coetanei: gli omicidi di minori con più di 14 anni (otto casi, tutti maschi) sono stati compiuti da giovani autori maschi sconosciuti alla vittima.

Anche i profili di rischio per età hanno andamenti opposti secondo il genere. Nel 2024 i maschi vengono uccisi con un profilo di rischio crescente per età, da 0,98 per 100mila tra i 18 e i 24 anni fino a un massimo di 1,35 tra i 35 e i 44 anni. Per le donne, invece, il pericolo raggiunge il picco tra i 75 e gli 84 anni, spesso in situazioni familiari segnate da malattia o fragilità.

Infine, la violenza genera conseguenze anche indirette: nel 2024 sono 25 gli orfani minorenni di femminicidio nella coppia, 17 dei quali hanno perso entrambi i genitori, con il padre suicida dopo l’omicidio. Questi dati confermano come il fenomeno del femminicidio, pur in un contesto statistico di bassa diffusione di omicidi rispetto al resto d’Europa, continui ad avere nel nostro Paese un forte impatto sociale e relazionale.