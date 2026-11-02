«Tutti nasciamo vulnerabili: basta questo a insegnarci il rispetto per la vita concepita»

La vulnerabilità è una parola che attraversa profondamente il nostro tempo. Interroga la filosofia, il diritto, la medicina, la politica, l’economia... Ma prima ancora interroga la nostra coscienza e il nostro modo di guardare l'essere umano.

In una cultura che spesso esalta l'autonomia, l'efficienza e la prestazione, il rischio è che la fragilità venga percepita come un limite da superare o un problema da risolvere. Eppure la vulnerabilità appartiene originariamente alla condizione umana. Tutti veniamo al mondo fragili, bisognosi di cura, affidati allo sguardo e alla responsabilità di qualcun altro. Nessuno si genera da sé, nessuno cresce senza relazioni, nessuno può dirsi totalmente autosufficiente, nessuno si salva da solo.

Ogni esistenza umana, dall'inizio alla fine, è segnata dalla dipendenza, dalla relazione, dal bisogno dell'altro. È proprio questa consapevolezza che ci conduce al volto più radicale della vulnerabilità: la vita nascente. Il bambino concepito, che cresce silenziosamente nel grembo materno, rappresenta il più vulnerabile tra i vulnerabili. Non ha voce per chiedere di essere accolto, non può difendersi da solo, non può reclamare diritti né manifestare bisogni. La sua esistenza è interamente affidata allo sguardo, alla responsabilità e alla cura degli altri.

La vita nascente ci ricorda che tutti veniamo al mondo così: affidati. Ciascuno di noi ha iniziato la propria storia perché qualcuno ha scelto di custodirlo. La vulnerabilità, allora, non è una debolezza da eliminare. È il luogo in cui si manifesta la nostra comune appartenenza umana. È ciò che ci rende capaci di relazioni, di cura, di solidarietà. È ciò che ci chiede di passare dall'indifferenza alla responsabilità.

L'esperienza del Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli ci insegna che molte fragilità diventano risorse quando incontrano una comunità capace di accogliere, sostenere e accompagnare. Dietro ogni donna che bussa alla nostra porta non troviamo mai un problema da gestire, ma una persona da ascoltare.

Il tema non riguarda soltanto l'ambito accademico o giuridico. Riguarda l'idea di uomo e di società che vogliamo costruire. Una società diventa autenticamente giusta quando riconosce che la dignità della persona non cresce con la forza e non diminuisce con la fragilità. Ci ricorda che il valore di una persona non dipende dalla sua autonomia, dalla sua efficienza o dalla sua capacità di esprimersi, ma dalla sua stessa dignità intrinseca.

Come Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli abbiamo imparato che spesso basta una mano tesa, una presenza affidabile, una possibilità concreta perché una fragilità si trasformi in speranza. Perché dietro ogni richiesta di aiuto c'è una persona che attende di essere riconosciuta nella sua dignità e nel suo valore infinito.

Siamo certi che il dialogo tra filosofia, bioetica, diritto e esperienza concreta possa aiutarci a costruire una cultura più attenta alla persona e più capace di riconoscere nella fragilità non uno scarto ma un appello alla responsabilità reciproca.

Questo è il discorso della direttrice del Centro Aiuto alla Vita Mangiagalli al convegno “Bioetica e biodiritto Per una filosofia della vulnerabilità” all’Università Cattolica di Milano il 28 ottobre