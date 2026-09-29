Le “lezioni francesi” di Leone sulla vita umana

Francesco Ognibene di

Dall’Eliseo a Lourdes, dall’Unesco a Metz, il Papa ha sviluppato in più discorsi una riflessione assai chiara ed eloquente sulla sacralità della vita e la dignità umana. Con citazioni trasparenti delle leggi sull’aborto e il suicidio assistito: «È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale»