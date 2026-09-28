Il test delle suppletive in Calabria va al Centrodestra, ma con lo spettro di Vannacci (che incassa l'11%)

Doveva essere un test degli umori dell’elettorato, prima delle politiche del 2027. E, in qualche modo, lo è stato. Perché, insieme alla vittoria ampiamente prevista del candidato del centrodestra, l’analisi dei risultati usciti dalle urne dell’elezione suppletiva - tenutasi domenica e ieri a Reggio Calabria e nella Locride, per il seggio lasciato libero alla Camera dal sindaco reggino Francesco Cannizzaro - squaderna sulle scrivanie dei partiti e su quelle dei sondaggisti più di qualche spunto di riflessione. Ma partiamo dall’esito: secondo i dati definitivi del Viminale, nelle 487 sezioni del Collegio 5 vince col 51,02% dei voti Fabio Roscioli, tesoriere di Forza Italia sostenuto dal centrodestra di Governo. L’alfiere del centrosinistra Francesco Antonio Frank Benedetto, candidato del Campo largo, si ferma al 36,59%. Terzo “incomodo” si conferma il vannacciano Domenico Giannetta di Futuro Nazionale col 10,94%, mentre quarto arriva con l’1,44%, l’outsider Francesco Toscano per Democrazia Sovrana Popolare. Il tutto in un contesto di urne semideserte, con un crollo dell'affluenza, fermatasi al 22,34%, nonostante la possibilità di votare su due giornate. Basti pensare che quattro anni fa, quando si eravotato in un solo giorno, aveva toccato il 49,40%. Va comunque segnalato come la percentuale dei votanti nel reggino sia la seconda più alta tra le suppletive secche e la più alta dal Rosatellum in poi.

L'asciutta esultanza di Meloni

L’affermazione di Roscioli innesca un coro di soddisfazione nella coalizione. La prima a congratularsi col vincitore è la presidente del Consiglio e leader di FdI: «Il centrodestra si conferma unito, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni», commenta Giorgia Meloni, lieta per il voto «che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori». E da Roma messaggi analoghi arrivano dal vicepremier e segretario di Fi, Antonio Tajani («È la conferma della forza del nostro partito, del suo radicamento tra la gente»), dalla Lega (che sottolinea «la forza, l’unità e la solidità del centrodestra»), e dagli altri alleati.

L'euforia azzurra: «Cucù, Vannacci non c’è più»

In riva allo Stretto, esulta il governatore della Regione Roberto Occhiuto, insieme a una pattuglia di parlamentari giunti dalla Capitale (fra cui Stefania Craxi e il senatore, e presidente della Lazio, Claudio Lotito) impegnatisi in prima persona. «Cucù, cucù, Vannacci non c’è più», cantano a sera i sostenitori azzurri. Nell’euforia generale, non manca qualche stoccata all’avversario Roberto Vannacci, che in campagna elettorale non aveva risparmiato frecciate: «Il centrodestra non ha paura di generali che non sanno nulla di politica e che cercano solo di soffiare sul fuoco, alimentando le insicurezze e le paure - incalza proprio Occhiuto -. Vannacci voleva la sua Sassonia? A Reggio ha preso sassate elettorali». Un refrain, quello che accosta FnV all’Afd tedesca, intonato anche da altri esponenti azzurri.

Il generale rilancia: «Abbiamo sfondato il muro del 10%»

Tirato in ballo, il generale ribatte prima con una boutade («Noi siamo appena decollati, voi continuate pure a pensare alle scollature») riferita alle polemiche legate a una foto ritoccata con l’IA, da lui pubblicata sui social, in cui la sottosegretaria Matilde Siracusano, compagna di Occhiuto, ha una finta scollatura ( più profonda che nello scatto reale). Poi, però, rivendica di aver infranto «il muro del 10% alle prime elezioni. Futuro Nazionale vola e conquista l’11%. Senza aver mai rinculato di un millimetro» sul proprio programma.

I silenzi del campo largo e i rovelli del centrodestra

L’esito del test calabrese lascia per ore senza parole i leader del campo largo. E consegna agli analisti uno scenario di non facile decrittazione. Se da un lato, alle truppe vannacciane non è riuscito il compito di fare da “guastatori” del risultato del centrodestra, che ha vinto agevolmente, dall’altro il quasi 11% incassato è fatto di voti concreti e supera le proiezioni dei sondaggisti, che finora avevano accreditato il movimento di un teorico 10%. Da febbraio la retorica anti-migranti del generale e la sua difesa di presunti “valori tradizionali” sembra aver fatto presa su una fetta dell’opinione pubblica. Ciò inquieta il centrodestra e la sua leader, che da qui alle Politiche del 2027 dovrà riflettere su come affrontare strategicamente la questione.