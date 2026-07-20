IA in sanità, il medico non perda la capacità di giudizio

L'utilizzo di potenti strumenti di calcolo sta già rivoluzionando la relazione con il paziente. Tra i potenziali rischi, il più insidioso non è che sia la macchina a sbagliare, ma che i camici bianchi smettano di pensare

L’intelligenza artificiale (IA) entra ormai stabilmente nella medicina: legge immagini diagnostiche, orienta decisioni cliniche, elabora grandi quantità di dati sanitari, sostiene il monitoraggio dei pazienti fragili e la cura a distanza. Ma questa trasformazione non si misura soltanto in termini di efficienza o di progresso tecnico: in gioco ci sono il senso stesso della cura, la responsabilità del medico, la dignità del paziente e la qualità delle relazioni nei momenti di maggiore vulnerabilità. Questo articolo è il primo contributo della pagina Scienza & Vita Focus plus (pubblicata lo scorso 17 luglio) che si interroga sul rapporto tra medico e algoritmo e il significato della decisione clinica quando l’IA entra nella diagnosi e nella terapia. Seguiranno gli altri due articoli in pagina: uno ricorda che dietro ogni dato sanitario c’è una persona concreta e vulnerabile, non un profilo digitale. L'altro guarda alla cura degli anziani, dei malati cronici e delle persone sole, chiedendosi se la tecnologia generi nuova prossimità o mascheri nuove distanze. Il criterio che unisce i tre contributi è uno solo: la misura etica dell’IA resta la persona — non ciò che la macchina può fare, ma ciò che essa consente all’uomo di custodire meglio. (M.C.)

È una scena ormai quotidiana in molti ospedali italiani. Il medico apre il referto e trova, accanto alle immagini, un suggerimento dell'intelligenza artificiale: una probabilità, un’area evidenziata, un’ipotesi diagnostica. Nel 2026 oltre sei specialisti su dieci usano strumenti di questo tipo, spesso senza una regia istituzionale. La macchina lavora bene: legge migliaia di immagini senza stancarsi, coglie dettagli che l'occhio umano può perdere, stima rischi con precisione crescente. La domanda sorge spontanea: se l’algoritmo è così bravo, che cosa resta al medico?

Resta, in realtà, l’essenziale. Perché una diagnosi non è un calcolo: è un giudizio. Il Comitato nazionale per la bioetica, nel parere dello scorso febbraio, parla di «discontinuità epistemica»: con l'IA la conoscenza clinica non nasce più soltanto dall'incontro con il malato, ma da elaborazioni computazionali su dati di popolazione. È un mutamento profondo: la statistica ragiona sulle medie, la clinica sul singolo, e ciò che vale per mille pazienti simili può non valere per questo paziente, con la sua storia, le sue parole, i suoi silenzi. Il giudizio clinico è sintesi di evidenze, esperienza, contesto e relazione: e non può essere delegato a un sistema che, per quanto sofisticato, non incontra nessuno.

Il rischio più insidioso, infatti, non è che la macchina sbagli. È che il medico smetta di pensare. Gli studiosi lo chiamano automation bias: la tendenza a fidarsi dell'indicazione automatica più che del proprio giudizio. Così il medico rischia di trasformarsi da decisore in validatore, e la delega – mai dichiarata, mai scelta – avviene in silenzio. A complicare le cose c’è l'opacità di molti sistemi: «scatole nere» che forniscono risposte senza mostrare il percorso. Non a caso il Regolamento europeo sull’IA esige dai sistemi ad alto rischio trasparenza e sorveglianza umana: come può, altrimenti, un medico motivare al paziente una terapia che nemmeno lui sa spiegare?

Si gioca qui la partita della responsabilità. Il diritto italiano è chiaro: l’IA è uno strumento, non un soggetto; la decisione resta del medico e non è delegabile. La legge 132 del 2025 ha introdotto l’obbligo di informare il paziente quando l’intelligenza artificiale partecipa alla diagnosi o alla cura. Ma tra il principio e la pratica si aprono zone grigie: chi risponde se lo strumento era difettoso? E se il medico ha usato una piattaforma non certificata, come accade oggi nella maggioranza dei casi? I giuristi parlano di responsibility gap: un errore senza volto, e un paziente danneggiato che non trova nessuno davanti a sé.

In questi snodi la prospettiva personalista mostra la sua concretezza. Il malato non è un caso da classificare, ma una persona da riconoscere: unica, irripetibile, mai riducibile ai suoi dati. Il consenso informato non è una firma su un modulo, ma un atto di libertà con cui la persona custodisce il governo di sé nel momento della vulnerabilità. E la decisione clinica esige quella che i classici chiamavano prudentia: la virtù che applica il sapere universale al caso singolo, assumendone il rischio – ciò che nessun algoritmo può fare, perché la prudenza non è un’inferenza ma l’atto di una persona che risponde di un'altra persona.

Non si tratta dunque di scegliere tra medicina e tecnologia. L’intelligenza artificiale è una risorsa preziosa, e rinunciarvi sarebbe una colpa. Si tratta di custodire una gerarchia: lo strumento serve la cura, non la governa. Il futuro della medicina non dipenderà da quanto diventeranno intelligenti le macchine, ma da quanto i medici sapranno restare umani: capaci di calcolo, ma soprattutto di giudizio, di prudenza, di presenza. Perché alla fine, davanti al letto del malato, a decidere non può essere un algoritmo: deve esserci qualcuno che risponde, con il proprio nome, a un altro essere umano.

Bioeticista, Segretario generale Scienza & Vita