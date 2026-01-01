Aveva 73 anni, era uscita di casa per vedere i fuochi d'artificio

Vicenza, donna investita e uccisa da un'auto a Capodanno

Una donna di 73 anni è morta la notte del 31 dicembre, qualche minuto dopo la mezzanotte, a Cassola, in provincia di Vicenza, dopo essere stata investita da un'auto.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe uscita di casa per vedere i fuochi d'artificio quando, per cause in corso di accertamento, è stata travolta da una vettura di passaggio e sbalzata avanti per una quindicina di metri, finendo contro un muretto.

Immediato l'allarme lanciato anche alle forze dell'ordine: è arrivata un'ambulanza del Suem 118 di Bassano del Grappa, i sanitari l'hanno immediatamente intubata e hanno avviato le pratiche di rianimazione.

Trasportata all'ospedale di San Bassiano, è morta nelle ore successive. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica della tragedia.