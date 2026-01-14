Venezuela, prima telefonata tra Trump e Rodriguez
di Redazione
La presidente ad interim: «Colloquio lungo e produttivo». Il tycoon: «È fantastica»
1 min di lettura
January 14, 2026
La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dato notizia su Telegram della conversazione telefonica avuta oggi con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il primo contatto diretto tra i due dall'insediamento del nuovo governo provvisorio venezuelano.
Secondo quanto riferito, il colloquio è stato «lungo, produttivo e cortese» e si è svolto «in un clima di rispetto reciproco». Durante la telefonata, ha spiegato Rodríguez, sono stati discussi «un'agenda di lavoro bilaterale a beneficio dei nostri popoli» e «alcuni dossier ancora aperti nei rapporti tra i due governi».
«Abbiamo avuto un'ottima conversazione oggi, e lei è una persona fantastica», ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale. «Abbiamo avuto una telefonata, una lunga telefonata. Abbiamo discusso di molte cose e credo che stiamo andando molto d'accordo con il Venezuela».
© RIPRODUZIONE RISERVATA