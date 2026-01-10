Venezuela, confermata la liberazione dell'italo-venezuelano Buzzetta Pacheco

La notizia è stata riportata dal quotidiano locale El Nacional. Era nello stesso carcere di Trentini

La Ong Foro Penal ha confermato la liberazione di Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco, cittadino italo-venezuelano «detenuto arbitrariamente» dal 30 settembre 2024. Lo scrive il quotidiano venezuelano El Nacional. Era detenuto nello stesso carcere - El Rodeo, a Caracas - di Alberto Trentini.

Oltre a Buzzetta Pacheco, ieri sono stati rilasciati Didelis Raquel Corredor e Virgilio Valverde. Virgilio Valverde è il coordinatore giovanile di Vente Venezuela, ha dichiarato il Presidente del Foro Penal.

Le persone che sono state finora liberate sono Jose' Mari'a Basoa, Andre's Marti'nez Adasme, Ernesto Gorbe e Miguel Moreno Dapena, tutti di nazionalità spagnola; Roci'o San Miguel (spagnolo-venezuelano), Luigi Gasperin e Biagio Pilieri (italiani), Enrique Ma'rquez, Larry Osorio, Aracelis Balza, Virgilio Valverde, Didelis Raquel Corredor, Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco (italo-venezuelano).