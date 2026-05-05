Venezia, tre ragazzi finiscono in acqua: uno muore annegato

I giovani verso le 5.30 sono caduti in un rio della città lagunare. Due sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio. Per il terzo non c'è stato nulla da fare

Un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia, nel sestiere di San Polo. Il fatto è avvenuto questa mattina, intorno alle ore 5.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Due componenti del gruppo sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio, mentre il terzo, per cause in corso di accertamento, non è più riemerso. Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari della sede di Venezia Dorsoduro, con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale.

Alle 7.15 circa i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo, nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza di Campo San San Polo. Presenti sul posto i carabinieri e il personale sanitario del Suem 118.