Valanga in Valtellina e Trentino: quattro morti

È di due morti il bilancio della valanga che si è staccata all'ora di pranzo in Valtellina, nella zona dell'alpe Meriggio, in comune di Albosaggia. L'incidente è avvenuto in una giornata in cui l'allerta valanghe sulle alpi Orobie era molto elevato, con un indice di tre su una scala europea di cinque gradini. Ad essere travolta è stata una comitiva di sciatori fuori pista: due hanno perso la vita, mentre un terzo è rimasto illeso.

Altri quattro scialpinisti sono stati travolti da una valanga nella zona di Bellamonte, in Trentino. Tutti sono stati estratti in vita ma uno dei quattro è successivamente deceduto all'ospedale “Santa Chiara” di Trento. Sempre in Trentino, sulla Marmolada, ha perso la vita un quarto scialpinista.