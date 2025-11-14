Valanga di emendamenti dell'opposizione alla manovra, 16 temi in comune tra Pd, Iv, Avs e M5s

Una mole di emendamenti sta sommergendo la manovra del governo. A presentare quasi 4mila proposte di modifica del testo (3800 per la precisione) a Palazzo Madava è l’opposizione, insieme a 16 temi che unitariamente il centrosinistra (senza Azione) ha scelto di cambiare e che vanno dalle misure per la restituzione del drenaggio fiscale; all’estensione dell'autorizzazione unica a tutto il territorio nazionale; alla proroga di opzione donna previgente; all’incremento fondo sanitario nazionale standard destinato all'assunzione del personale sanitario; al salario minimo. E ancora Pd, Iv, M5s e Avs chiedono di sopprimere l'articolo 106 (limitazione autonomia scolastica); sul fronte Irpef chiedono l’estensione della No Tax area a 15.000 euro con trascinamento a 60.000 euro; la soppressione dell’aumento età pensionabile per il comparto sicurezza; i congedi paritari; la maggiorazione di 70 euro dell’assegno unico; il ripristino delle misure Transizione 4.0; la soppressione dei tagli sulle supplenze brevi; interventi sui precari del personale del comparto giustizia; per l’università spingono per l’umento del fondo di finanziamento ordinario per professori e ricercatori; la start tax per i giovani; chiedono infine di intervenire sulla sicurezza delle città da finanziarie con il taglio del protocollo Albania.

Nel dettaglio sono 1.671 gli emendamenti alla manovra presentati dal Movimento 5 stelle, a cui si aggiungono 38 ordini del giorno. Mentre sono 1160 gli emendamenti presentati dal Pd che firma anche altri 16 emendamenti in comune con le opposizioni (M5s, Avs, Iv). Invece sono 533 gli emendamenti presentati alla Manovra da Avs «per una Italia diversa, più equa e solidale», annuncia il senatore Tino Magni, inserendo ad esempio la patrimoniale nella legge di bilancio. Da Italia Viva sono arrivate 354 proposte di modifica; infine sono 96 gli emendamenti presentati da Azione, che non ha sottoscritto i 16 temi unitari con il resto del centrosinistra.