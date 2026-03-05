Usa, Trump licenzia Kristi Noem: era stata criticata per le operazioni anti-immigrazione
L'annuncio del presidente Usa su Truth: non sarà più segretario per la Sicurezza interna. Al suo posto nominato il senatore dell'Oklahoma, Mullin
March 5, 2026
Il presidente americano Donald Trump ha licenziato Kristi Noem via Truth. Il tycoon, in un post, ha annunciato che «l'illustre senatore degli Stati Uniti, originario del Grande Stato dell'Oklahoma, Markwayne Mullin, diventerà segretario per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, a partire dal 31 marzo 2026».
Il presidente americano ha inoltre ringraziato Noem per il suo servizio, affermando che l'ex governatrice del South Dakota «ci ha servito bene». Noem ha ottenuto «numerosi e spettacolari risultati, soprattutto al confine» e assumerà un «nuovo ruolo come inviata speciale per lo "Scudo delle Americhe", una nuova iniziativa di sicurezza per l'emisfero occidentale» che sarà presentata sabato a Doral, in Florida.
Durante il suo mandato, Noem era stata duramente criticato per via delle operazioni anti-immigrazione. L'ex segretaria per la Sicurezza interna Aveva dato risposte vaghe e insoddisfacenti riguardo all’uccisione a gennaio di due manifestanti da parte di agenti del suo dipartimento in Minnesota, oggetto di grandi proteste.
