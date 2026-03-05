Usa, Trump licenzia Kristi Noem: era stata criticata per le operazioni anti-immigrazione

Il presidente americano Donald Trump ha licenziato Kristi Noem via Truth. Il tycoon, in un post, ha annunciato che «l'illustre senatore degli Stati Uniti, originario del Grande Stato dell'Oklahoma, Markwayne Mullin, diventerà segretario per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, a partire dal 31 marzo 2026».

Il presidente americano ha inoltre ringraziato Noem per il suo servizio, affermando che l'ex governatrice del South Dakota «ci ha servito bene». Noem ha ottenuto «numerosi e spettacolari risultati, soprattutto al confine» e assumerà un «nuovo ruolo come inviata speciale per lo "Scudo delle Americhe", una nuova iniziativa di sicurezza per l'emisfero occidentale» che sarà presentata sabato a Doral, in Florida.