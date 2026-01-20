USA, Ordinario militare sulla Groenlandia: «Moralmente accettabile disobbedire»

L'arcivescovo Timothy Broglio dell'arcidiocesi per i servizi militari statunitensi ha dichiarato domenica alla BBC di non credere che un'azione militare per prendere il controllo della Groenlandia possa essere giustificata e che le truppe statunitensi, in buona coscienza, potrebbero rifiutarsi di agire in tal senso. L'arcivescovo si è detto preoccupato per i soldati, «perché potrebbero trovarsi in una situazione in cui viene loro ordinato di fare qualcosa di moralmente discutibile», ha detto. «Sarebbe molto difficile per un soldato, un marine o un marinaio da solo disobbedire a un ordine del genere – ha proseguito –. A rigor di logica, per chiunque, nel regno della propria coscienza, sarebbe moralmente accettabile disobbedire a quell'ordine. Ma forse questo metterebbe quell'individuo in una situazione insostenibile: è questa la mia preoccupazione», ha concluso.