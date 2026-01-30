Usa, Kamala Harris attacca Trump: «Calpesta la libertà»

«I giornalisti Don Lemon e Georgia Fort stavano adempiendo al loro dovere verso il popolo americano di riportare e informare, e per questo sono stati arrestati. Donald Trump continua a consolidare il potere e a mostrare un flagrante disprezzo per il rispetto della legge. Questo arresto è un altro affronto ai nostri diritti e libertà e dovrebbe allarmarci e indignarci». Lo scrive su X l'ex vicepresidente e candidata alla presidenza per i democratici, Kamala Harris.

«Il Primo emendamento è una promessa fondamentale per ogni americano: ciascuno di noi ha la libertà di parlare, di informare e di tenere responsabili coloro che detengono il potere, senza timore di ritorsioni o rappresaglie. Oggi, Donald Trump e la sua amministrazione stanno di nuovo calpestando i nostri diritti e le nostre libertà», evidenzia Harris.