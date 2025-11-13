Uomo investito in Calabria, a Roma ritardi dei treni fino a 8 ore

Una nuova giornata di caos per chi viaggia sui treni. A sera i ritardi sono arrivati ad essere fino a otto ore per i convogli provenienti dalla Calabria per l'investimento di una donna vicino alla stazione ferroviaria di Praia a Mare, in provincia di Cosenza. Alle 8,30 del mattino una collaboratrice scolastica originaria di Sapri infatti è stata travolta da un Frecciarossa diretto a Venezia sui binari della linea tirrenica meridionale, forse per un gesto volontario. Il traffico ferroviario è stato bloccato per quasi otto ore e ancora nel tardo pomeriggio alla Stazione Termini i sette treni provenienti da Reggio Calabria avevano ritardi compresi tra i 120 e i 480 minuti.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la Polizia ferroviaria, i carabinieri della locale stazione e il personale del 118 ed stata subito sospesa la circolazione tra Maratea e Praia a Mare per consentire le verifiche da parte dell'autorità giudiziaria, con inevitabili ripercussioni sui treni Alta Velocità, Intercity e regionali per il blocco temporaneo del traffico ferroviario sull'intera tratta che si è protratto fino alle 14,50 quando l'autorità giudiziaria ha dato il nulla osta. Alcuni treni sono stati soppressi e altri hanno accumulato ritardi pesantissimi: un Intercity Notte partito da Milano Centrale alle 20.10 di mercoledì e diretto a Siracusa dove doveva arrivare a metà pomeriggio si è dovuto fermare dopo che in viaggio già da 19 ore.

«A causa di un investimento mortale verificatosi alle 8 di questa mattina a Praja, in Calabria, sulla linea Sapri-Paola - ha fatto sapere Ferrovie dello Stato in una nota - la circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata. I rilievi dell'autorità giudiziaria hanno richiesto la sospensione totale della circolazione fino alle 14.50, ora in cui i treni hanno ripreso a circolare gradualmente. L'interruzione ha comportato disagi per i treni provenienti dalla Calabria. I viaggiatori sono stati costantemente informati sia in stazione che a bordo treno».

Assoutenti in una nota invece ha affermato che questo episodio con «disagi per migliaia di passeggeri» conferma «la fragilità del sistema». Di qui la richiesta di una «non più procrastinabile revisione della normativa sui diritti dei passeggeri delle ferrovie, per avvicinarla a quella già in vigore per il trasporto aereo» con «indennizzi automatici, commisurati al reale disagio patito».