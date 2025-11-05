Una rete contro la violenza sulle donne

Parte a Milano una nuova campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne grazie a una rete di collaborazione tra Atm e la Rete Antiviolenza del Comune. L’iniziativa si estenderà per tutto il mese di novembre nelle stazioni delle metropolitane, sulle pensiline di tram e autobus e sui canali social di Atm. L'iniziativa avrà il suo culmine il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, quando verranno lanciati messaggi sonori per far conoscere il "1522", numero nazionale gratuito attivo h24 per accogliere le richieste di sostegno di donne vittime di violenza o di stalking.

La campagna si compone di messaggi di impatto contro la violenza utilizzando i nomi propri di alcune fermate della metropolitana: “Lotto contro la violenza sulle donne”, “Contro la violenza sulle donne gli uomini hanno un ruolo centrale”, “Isola chi fa violenza, non chi la subisce”. All’interno della campagna, un Qr Code rimanderà a una pagina dedicata, realizzata da Atm, contenente informazioni sui tipi di violenza perpetrati contro le donne e fornirà indicazioni su come chiedere sostegno, contattare i Centri Antiviolenza, numeri utili e consigli su come intervenire.

La campagna si rivolge soprattutto a un pubblico maschile e il prossimo 21 novembre la Rete antiviolenza del Comune aprirà le proprie sedi per far conoscere e informare sulle attività e gli strumenti utilizzati per diffondere la consapevolezza contro la violenza di genere.