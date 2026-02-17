In Italia una persona su sei vive in un piccolo Comune. Sono, infatti, 9,6 milioni i cittadini residenti in 5.521 paesi sotto i 5mila abitanti, cioè il 16,4% della popolazione nazionale. È quanto emerge dal dossier Anci "Le persone che vivono nei piccoli comuni", elaborato su dati Istat e che è stato realizzato in occasione degli Stati generali dei piccoli Comuni in programma il 19 e il 20 febbraio, a Roma.

Dei quasi 10 milioni di abitanti nei piccoli Comuni, più della metà vive in realtà con meno di 3mila abitanti, mentre oltre un milione di persone risiede in paesi sotto i mille abitanti. Sono quelli "che rappresentano le condizioni di maggiore fragilità demografica e organizzativa". Ben 867 piccoli Comuni, il 15,7%, sono classificati con livelli massimi o molto alti di fragilità - si legge nel dossier - Qui vivono oltre 1,4 milioni di persone, con una concentrazione "significativa" al Sud e in alcune aree del Centro Italia.