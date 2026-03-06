La "Martinengo", una nave della nostra Marina militare con a bordo 160 soldati italiani, si è mossa nell'ambito del coordinamento tra il nostro Paese, la Spagna, la Francia e l'Olanda. Arriverà sull'isola tra due giorni

Una fregata missilistica italiana è partita da Taranto: difenderà Cipro

La fregata missilistica "Federico Martinengo" è partita dal porto di Taranto questo pomeriggio. La "Martinengo" è una nave della Marina militare italiana diretta a Cipro per la difesa dell'isola. La fregata, con a bordo oltre 160 militari italiani, potrebbe raggiungere l'area entro un paio di giorni circa. L'operazione avviene nell'ambito di un assetto in coordinamento tra Italia, Spagna, Francia e Olanda.

L'obiettivo della missione è quello di difendere l'isola dagli attacchi provenienti da Iran o Libano: i militari potranno avvistare con i radar eventuali droni o razzi fino a circa duecento chilometri di distanza mentre a neutralizzare le minacce potrebbero essere i missili Aster, attivi nel raggio di cento chilometri.

Si tratta di un tipo di operazioni non nuove per la "Martinengo", che lo scorso anno aveva concluso il suo impegno nella missione europea Eunavfor Aspides nel Mar Rosso, rientrando alla base navale di Taranto dopo aver protetto il traffico mercantile dalle minacce degli Houthi nello Yemen.