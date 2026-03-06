Un pulmino per Mariano, bambino gravemente malato

Un nuovo capitolo di speranza si apre per Mariano, il dodicenne di Maida (Catanzaro), che pesa quasi 200 chili a causa di una malattia rara. La Fondazione Bambino Gesù del Cairo Ets, presieduta da monsignor Yoannis Lazhi Gaid, già segretario personale di papa Francesco, ha reso operativo un pulmino attrezzato, pensato per offrire al bambino autonomia, mobilità e dignità quotidiana.

L'annuncio, è scritto in una nota, è stato diffuso tramite un videomessaggio, in cui monsignor Gaid ha espresso profonda gratitudine verso tutti i sostenitori e i donatori che hanno reso possibile questa iniziativa.

Il pulmino, progettato con criteri di sicurezza, comfort e accessibilità, «rappresenta un gesto concreto di solidarietà e inclusione, traducendo i valori umanitari della Fondazione in azioni tangibili». Grazie a questo mezzo, Mariano potrà affrontare le attività quotidiane con maggiore serenità, sperimentando autonomia e libertà di movimento nonostante le complessità della sua condizione.

La Fondazione Bambino Gesù del Cairo ha ufficialmente adottato il caso di Mariano, assicurandogli un supporto continuativo, che include cure mediche, assistenza logistica e accompagnamento umano, confermando l'approccio multidisciplinare e di responsabilità sociale verso i bambini con esigenze speciali.

Nelle scorse settimane il bambino ha incontrato Papa Leone XIV, accolto insieme a monsignor Yoannis Lazhi Gaid. L'udienza, è scritto nella nota, «ha rappresentato un significativo incoraggiamento per Mariano e la sua famiglia, sottolineando il valore simbolico e morale di gesti di sostegno così concreti».