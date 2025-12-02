Secondo i media belgi, l'ex Alta rappresentante per la Politica estera dell'Unione sarebbe implicata in un caso di frode che coinvolge il Collegio d'Europa, che guida come rettrice, e il Seae

Federica Mogherini, ex Alta rappresentante dell'Ue e attuale rettrice del Collegio d'Europa, è tra le persone fermate nell'ambito di un'indagine per frode che coinvolge il Servizio per l'azione esterna dell'Ue (Seae) e lo stesso Collegio.

Secondo il quotidiano belga Le Soir, il provvedimento segue un'inchiesta della Polizia delle Fiandre Occidentali su richiesta dell'Eppo (la procura europea) relativa a una gara d'appalto indetta dal Seae. Le indagini ruotano attorno a un affidamento per la nuova Accademia diplomatica europea, un programma annuale di formazione per diplomatici sovvenzionato dal Servizio diplomatico Ue ospitato a Bruges. L'ipotesi è che il Collegio d'Europa o suoi rappresentanti abbiano avuto accesso anticipato a informazioni riservate sulla gara. Il fascicolo si concentra anche sull'acquisto da 3,2 milioni di euro di un edificio a Bruges da parte del Collegio nel 2022 (destinato a ospitare i partecipanti dell'Accademia). Un'operazione avvenuta poco prima che il Seae bandisse la gara successivamente aggiudicata al Collegio per 654mila euro di finanziamento. All'operazione ha preso parte anche l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf).

Assieme a Mogherini è stato fermato anche l'ambasciatore Stefano Sannino, già segretario generale del Seae, e attualmente alla guida della Direzione generale della Commissione europea per il Medio Oriente e il Nord Africa.

In Belgio una persona sospettata di aver commesso un reato può essere privata della libertà per 48 ore, durante le quali può essere interrogata (può chiedere l'assistenza di un avvocato). La procedura è sotto il controllo del giudice istruttore, che può prolungare il periodo di fermo in alcuni casi.

Il caso ha suscitato la reazione di Mosca, secondo la quale «l'Ue preferisce ignorare i propri problemi di corruzione, ma fa costantemente la predica agli altri», come ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova all'agenzia Tass. Zakharova ha inoltre affermato che nell'Ue milioni di euro fluiscono attraverso i «canali della corruzione» verso Kiev, e questo «va avanti da anni ed è sotto gli occhi di tutti».