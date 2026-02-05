Ucraina: notte di raid russi a Kiev, ci sono feriti

La capitale ucraina è stata presa di mira da droni. Esplosioni si sono sentite in vari quartieri della città, come ha riferito il giornale "The Kyiv Independent"

Nella notte le forze russe hanno lanciato un attacco con droni su Kiev, ferendo almeno due persone, come hanno riferito funzionari locali. Le esplosioni sono state udite nella capitale intorno alle 2 del mattino ora locale, ha riferito l'emittente pubblica "Suspilne" . Poco dopo, un'esplosione è stata nuovamente udita in città intorno alle 4:15 del mattino. Il sindaco Vitali Klitschkoha ha affermato che l'attacco ha preso di mira varie zone della città, tra cui i quartieri Obolonskyi, Darnytskyi, Shevchenkivskyi e Solomianskyi. Sono stati segnalati danni anche in un asilo.