Ucraina: 136 droni e 52 missili e 57 attacchi aerei nella notte

La Russia ha attaccato l'Ucraina con 136 droni, 106 dei quali sono stati abbattuti. 16 sono invece le località colpite, tra cui Velykomykhailivka (regione di Dnipropetrovsk), Huliaipole, Orikhiv, Novodanylivka e Plavni (regione di Zapo). Lo riporta l'Ukrainska Pravda. Secondo quanto riportato da Ukrinform, che cita dichiarazioni dello Stato maggiore delle Forze armate ucraine su Facebook, le forze armate russe hanno effettuato due attacchi missilistici su posizioni e insediamenti ucraini, lanciando 52 missili e 57 attacchi aerei, sganciando 124 bombe guidate. Inoltre, le forze russe hanno condotto 4.442 bombardamenti di artiglieria e razzi e hanno impiegato 3.885 droni kamikaze. Nel settore di Pokrovsk , le forze ucraine hanno respinto 55 assalti nemici.

Il ministero della Difesa di Mosca dichiara invece che durante la notte la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 65 droni ucraini. Di questi, si legge in un comunicato, 18 sono stati neutralizzati nella regione di Voronezh, 16 nella regione di Ryazan, 14 nella regione di Belgorod, sette nella regione di Tula, quattro nella regione di Bryansk, tre nella regione di Lipetsk, due nella regione di Tambov e uno in Crimea.