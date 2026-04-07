Ucciso a sprangate per strada a Crema, rintracciato presunto aggressore

Il sospettato ha 17 anni e si sarebbe trattato di un regolamento di conti

Un ragazzo di 20 anni di origine straniera è morto in ospedale, dopo un'aggressione per strada. Il giovane è stato preso a sprangate nella tarda serata di ieri in mezzo alla strada, nella zona di san Bernardino, un quartiere di Crema. Il giovane è poi morto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando Compagnia di Crema, con il Nucleo Investigativo e la Scientifica che avrebbero identificato l'uomo dietro l'aggressione: il sospettato, un ragazzo di 17 anni, conosceva la vittima. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di un regolamento di conti. Ancora non è stata trovata nessuna arma utilizzata per l'aggressione.