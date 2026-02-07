Trump: «Non avevo visto il video sugli Obama. Non intendo scusarmi»

Donald Trump ha detto di «non aver visto» il video razzista sugli Obama prima di pubblicarlo su Truth. «Ho guardato solo la prima parte...e non ho visto tutto il video», ha detto il presidente americano aggiungendo di averlo «dato» al suo staff perché lo pubblicasse e che neanche loro non avevano visto la clip per intero. Trump ha aggiunto che non intende scusarsi per il video razzista sugli Obama: «Non ho commesso nessun errore», ha dichiarato.