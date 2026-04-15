Trump attacca ancora Meloni: «Non abbiamo più lo stesso rapporto di prima»

La premier Giorgia Meloni è «stata negativa. Chiunque abbia rifiutato il proprio aiuto nella gestione della situazione con l'Iran, con quel Paese non abbiamo più lo stesso rapporto. Giusto per vostra informazione: l'Italia riceve grandi quantità di petrolio dallo Stretto di Hormuz». Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox. «Perché spendiamo centinaia di miliardi di dollari per la Nato, se poi non stanno dalla nostra parte? - ha detto ancora il presidente Usa -. Se non sono con noi sull'Iran, non lo saranno neanche su temi molto più grandi». «Non abbiamo più lo stesso rapporto», ha ribadito all'indomani delle dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera, a cui ha detto di «essere scioccato dalla mancanza di coraggio» della premier sull'Iran.