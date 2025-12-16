Treni, cadavere sui binari. Circolazione ripresa, ritardi fino a 120 minuti

I trasporti ferroviari erano stati interrotti intorno alle 9.30, dopo il rinvenimento del corpo in zona Siena. Possibili limitazioni e cancellazioni durante la giornata, anche sull'Alta Velocità

È stata riaperta la linea Av Roma-Firenze dopo il ritrovamento di un cadavere sui binari nei pressi della stazione di Chiusi, in provincia di Siena. Lo ha reso noto Fs, che parla di graduale ripresa della circolazione ferroviaria, che era stata sospesa dalle ore 9.30.

Rfi ha riportato poi di rallentamenti fino a 120 minuti, con possibili limitazioni e cancellazioni di treni. Anche la circolazione sulla linea convenzionale era stata temporaneamente sospesa ma poi era stata riattivata prima delle 11. I possibili ritardi fino a due ore riguardano in particolare la tratta Alta Velocità Roma-Firenze.

«È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria» ha spiegato il gruppo in una nota.