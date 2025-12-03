Travolto da una massa di terra in cantiere, muore per malore

Un operaio di 58 anni, Nicola Pagagna, è morto mercoledì mattina per un malore che gli è occorso dopo essere stato travolto da una massa di terra all'interno di un cantiere per la posa di tubature del gas, a Ponte San Nicolò, nel Padovano. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 9.00. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri l'operaio, residente a Piove di Sacco (Padova) e dipendente di una ditta di Brugine (Padova), mentre si trovava dentro uno scavo è stato travolto dal terreno che aveva poco prima rimosso. Rimasto investito solo nella parte inferiore del corpo, è stato soccorso dai colleghi e dal personale Suem 118 intervento sul posto, ma è poi deceduto.