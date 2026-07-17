Tragedie in Liguria: una 11enne muore in piscina, 15enne folgorato al luna park

Due tragedie in poche ore allungano un'ombra nera sulla Liguria. E' morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante, vicino a Genova. La bambina, rimasta troppo a lungo sott'acqua, era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche ma non ce l'ha fatta. ll decesso è stato dichiarato nella notte al termine del periodo di osservazione e degli accertamenti clinici previsti dal protocollo. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia.

A Spotorno, un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di giovedì dopo essere rimasto folgorato in un'area del luna park: stava giocando a una giostra di calcio, una sorta di punching ball da colpire con i piedi. L'allarme è scattato intorno alle 23. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Spotorno e l'automedica del 118 Savona. Il ragazzino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona, dove i medici hanno tentato per oltre due ore, ma inutilmente, le manovre di rianimazione. Indagini in corso, la struttura è stata posta sotto sequestro.



"Sicuramente ci sarà stato un problema con l'alimentazione elettrica, ma potrebbe avere influito il temporale di un'ora prima della tragedia" ha spiegato il sindaco Matteo Fiorini, che ha espresso la vicinanza alla famiglia. Il Luna Park di Spotorno è storico: "C'è da almeno 20 anni - spiega Fiorini - sempre gestito dalle stesse persone".