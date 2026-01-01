Telefonata di auguri tra la premier Meloni e Trump

Secondo fonti di Palazzo Chigi, la conversazione è stata anche l’occasione per parlare delle questioni internazionali e di alcuni dossier di interesse bilaterale.

La premier Giorgia Meloni ha avuto ieri un colloquio telefonico con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per gli auguri di fine anno. La notizia è stata diffusa da fonti di Palazzo Chigi, secondo le quali la conversazione è stata anche l’occasione per uno scambio di vedute sulle principali questioni internazionali e per affrontare alcuni dossier di interesse bilaterale.