Tecnologia e Vangelo, il Papa: si faccia un uso etico dell'Ia
di Redazione
Il messaggio di Leone XIV al congresso in corso alla Gregoriana sull'intelligenza artificiale
1 min di lettura
November 7, 2025
Nel messaggio rivolto ai partecipanti del “Builders AI Forum 2025”, che si chiude oggi all'Università Gregoriana, Leone XIV riflette sul rapporto tra intelligenza artificiale e missione ecclesiale, delineando una visione che intreccia teologia della creazione, etica della progettazione e vocazione evangelizzatrice. Il Papa sottolinea come l’IA, al pari di ogni invenzione umana, sia espressione della creatività affidata da Dio all’uomo. In questa prospettiva, l’innovazione tecnologica non è neutra: ogni algoritmo, ogni piattaforma, ogni applicazione porta con sé una visione dell’umano e del mondo. Da qui l’appello a un discernimento morale profondo, che sappia orientare la progettazione verso la giustizia, la solidarietà e il rispetto della vita.
Leone XIV invita i “costruttori di IA” a considerare il loro lavoro come parte di una missione ecclesiale: che si tratti di strumenti per l’educazione cattolica, per la cura compassionevole o per la narrazione creativa della fede, la tecnologia deve essere posta al servizio dell’evangelizzazione e dello sviluppo integrale della persona. Il messaggio si chiude con un’affidamento a Maria, Sede della Sapienza, e con l’auspicio che l’IA possa riflettere il disegno del Creatore: intelligente, relazionale e guidata dall’amore
