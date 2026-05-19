Sparatoria al centro islamico: il sacrificio della guardia ha salvato 140 bambini

La guardia di sicurezza uccisa al centro islamico di San Diego ha salvato «almeno 140 bambini». Lo ha detto il capo della polizia, riferendo che i due aggressori gli hanno sparato ma lui è riuscito a raggiungere la sua radio e far scattare il lockdown. «Le sue azioni hanno evitato che i due entrassero nell'area dove c'erano i bambini», ha aggiunto riferendo che le altre due vittime della sparatoria hanno destato l'attenzione degli aggressori e li hanno attirati in un parcheggio per allontanarli dal perimetro del centro. «Sono rimasti però all'angolo e sono stati uccisi».