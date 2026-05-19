Sparatoria al centro islamico: il sacrificio della guardia ha salvato 140 bambini
di Redazione
Lo riferisce la Polizia di San Diego. Pur ferito è riuscito a dare l'allarme
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May 19, 2026
La guardia di sicurezza uccisa al centro islamico di San Diego ha salvato «almeno 140 bambini». Lo ha detto il capo della polizia, riferendo che i due aggressori gli hanno sparato ma lui è riuscito a raggiungere la sua radio e far scattare il lockdown. «Le sue azioni hanno evitato che i due entrassero nell'area dove c'erano i bambini», ha aggiunto riferendo che le altre due vittime della sparatoria hanno destato l'attenzione degli aggressori e li hanno attirati in un parcheggio per allontanarli dal perimetro del centro. «Sono rimasti però all'angolo e sono stati uccisi».
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