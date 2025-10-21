Si sporge per salutare la sorella e cade dalla finestra. Bimbo è grave

Si sarebbe sporto troppo per salutare la sorellina che usciva dal portone del palazzo e così avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto. Un bimbo di 11 anni è in gravi condizioni dopo essere caduto dal balcone di una palazzina in via Beniamino De Ritis, in zona Tiburtina, a Roma. Accorsi subito i sanitari del 118, il bimbo è apparso in gravi condizioni, è stato intubato e trasportato all'ospedale Bambino Gesù. Ora è sottoposto ad un intervento chirurgico e la prognosi riservata . Sull'accaduto indaga la Polizia che ha già ascoltato la mamma, l'unica presente in casa al momento dell'incidente. Il bimbo si trovava in città in un bed and breakfast per assistere ad una festa di laurea insieme alla famiglia.