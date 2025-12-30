Si chiama Aurora la ragazza trovata morta a Milano
di Redazione
Ha 19 anni ed è originaria della provincia di Latina. La sua immagine era stata diffusa dalle forze dell'ordine per aiutarne l'identificazione. Non aveva con sè documenti né telefono. Ripreso un uomo che si allontanava solo
1 min di lettura
December 30, 2025
È stata identificata la ragazza trovata morta lunedì nel cortile di un condominio di via Paruta, a Milano. Secondo le autorità si tratterebbe di Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente in provincia di Latina.
La giovane si sarebbe allontanata dalla famiglia lo scorso 4 novembre. Successivamente la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. Secondo gli inquirenti, un ultimo contatto telefonico risalirebbe alla mattina del 26 novembre quando aveva riferito loro di stare bene e di non essere intenzionata a fare rientro, senza fornire alcuna indicazione su dove si trovasse.
Capelli scuri, scarpe da ginnastica, un giubbotto con le fattezze di un bomber: è stata ritratta in questo modo Aurora in due frame di telecamere di sicurezza, diffusi per aiutare la sua identificazione nel pomeriggio.
Insieme a lei è stato ripreso anche un uomo, inquadrato mentre si allontanava da solo. Il corpo della giovane è stato trovato poche ore dopo rivestito sommariamente: i carabinieri procedono con l’ipotesi di omicidio anche se, al momento, altre piste non vengono scartate.
Particolare attenzione è data ad alcuni segni sul collo che potrebbero significare uno strangolamento ma anche questa è una ipotesi. Risposte più approfondite potrebbero arrivare dall’autopsia nei prossimi giorni.
