Scuola, Valditara: 1,5 milioni di euro per gli studenti palestinesi

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha firmato un decreto che stanzia fino a un milione e mezzo di euro per iniziative di supporto ai giovani palestinesi presenti nelle nostre scuole e «per l'accoglienza di altri eventuali studenti palestinesi». «Il nostro obiettivo è ovviamente quello di poter contribuire, quando ci saranno le condizioni - spiega il Ministro -, alla ricostruzione delle scuola di Gaza. Ma, nel frattempo, non possiamo accettare che dei giovani perdano anni preziosi della loro vita dal punto di vista scolastico». Attualmente, i giovani palestinesi nelle scuole italiane «sono 460»: «Abbiamo così individuato le scuole verso cui avviare percorsi di integrazione cioè quelle che attualmente ospitano studenti palestinesi», fa sapere Valditara. Tra le azioni che verranno finanziate: «Il potenziamento nell'insegnamento della lingua italiana» e l'avvio «dei percorsi di personalizzazione della didattica». Sono poi necessari, sottolinea Valditara, mediatori culturali e il coinvolgimento delle famiglie nei percorsi di formazione. Per singole situazioni di particolare fragilità, c'è la possibilità della «scuola in ospedale». Nell'incontro poi che il Ministro ha avuto questa mattina con alcuni studenti «è emersa anche la necessità di un supporto psicologico che noi ben possiamo fornire». Inoltre, «svilupperemo dei progetti in rete anche d'intesa con gli enti locali italiani», conclude Valditara che incontrerà alcuni docenti e dirigenti scolastici «per iniziare a discutere su come operare concretamente per singole situazioni particolarmente serie».