Scuola, commissariate 4 Regioni per i piani di dimensionamento

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato oggi il commissariamento delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna per non aver ancora approvato i rispettivi piani di dimensionamento per il prossimo anno scolastico. «Il dimensionamento - si legge in una nota - rientra tra le riforme previste dal Pnrr, definite dal Governo Draghi, con l’obiettivo di adeguare la rete scolastica alla popolazione studentesca su base regionale».

Il ministero dell'Istruzione e del Merito precisa che «la misura riguarda esclusivamente la riorganizzazione amministrativa e non comporta la chiusura di plessi scolastici». Il dicastero, forte dei numerosi respingimenti dei ricorsi delle Regioni inadempienti al Tar e al Consiglio di Stato, ha deliberato il commissariamento alla scadenza delle due proroghe stabilite per l'adeguamento ai piani di dimensionamento. «Si tratta di un provvedimento necessario per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall’Italia con l’Unione europea nell’ambito del Pnrr e per garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico», ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

In realtà, più che inadempienti, le Regioni si sono dette esplicitamente «contrarie agli accorpamenti di istituti scolastici - spiega il sindacato Flc-Cgil Toscana in una nota -, un taglio lineare di più di 5,3 miliardi di euro». Secondo il sindacato, «la nomina di un commissario rappresenta un altro esempio di centralizzazione e tentato logoramento dei poteri regionali».