Scioperi: oggi stop dei voli, domani treni a rischio

Da oggi, giovedì 26 febbraio, e fino a sabato 28 si preannuncia una raffica di scioperi nei trasporti, con possibili disagi per chi viaggia in aereo, in treno e, in alcune città, anche con i mezzi pubblici locali.

A essere interessato per primo è il settore aereo. Lo sciopero nazionale di 24 ore, scattato alla mezzanotte e in programma fino alle 23.59 di oggi, coinvolge in particolare piloti e assistenti di volo di Ita Airways ed EasyJet, con possibili ripercussioni su tutti gli aeroporti italiani. La protesta, inizialmente prevista per il 16 febbraio e poi rinviata dopo la precettazione del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini per la concomitanza con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, è stata proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp.

È inoltre in corso un’ulteriore astensione di 24 ore proclamata da Cub Trasporti, che interessa i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto. Restano comunque garantite le fasce di tutela previste dalla normativa. Ita Airways ha cancellato oltre 150 voli: la compagnia ha comunicato di aver soppresso circa il 55% dell’operativo previsto per il 26 febbraio, oltre ad alcuni collegamenti nelle giornate del 25 e del 27 febbraio.

Dalle 21 di domani alle 20.59 di sabato sarà invece la volta dei treni, con uno sciopero nazionale che potrà determinare cancellazioni e variazioni. La mobilitazione riguarda il personale del Gruppo Fs Italiane, di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord ed è stata proclamata da diverse sigle sindacali. L’Assemblea nazionale Pdm/Pdb del Gruppo Fs ha inoltre indetto uno stop del personale di macchina e di bordo di Ferrovie dello Stato nella stessa fascia oraria.

Per i collegamenti ferroviari, una parte dei treni a media e lunga percorrenza sarà comunque garantita. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper saranno assicurati i servizi essenziali nelle fasce 6-9 e 18-21.

A livello locale, domani sono possibili disagi anche nel trasporto pubblico di Bari e Torino per uno sciopero di quattro ore indetto da Faisa Cisal, Filt Cgil, Uiltrasporti e Fit Cisl. Nel capoluogo pugliese si fermeranno gli operatori di esercizio di Ferrovie Sud Est e dei servizi automobilistici, mentre a Torino lo stop interesserà il personale di Arriva Italia.