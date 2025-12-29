Schiacciato da un muletto, lavoratore muore nell'Astigiano a 73 anni

Infortunio mortale a Mongardino, nell'Astigiano. La vittima è un 73enne che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto schiacciato da un muletto. Immediati i soccorsi con l'intervento dei sanitari del 118 giunti sul luogo dell'incidente con un mezzo di base e l'elisoccorso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul posto. In corso i rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.

Tre giorni prima di Natale, un incidente mortale era avvenuto alla discarica di Ginestreto a Sogliano al Rubicone, nel Cesenate. Un uomo di 50 anni dipendente di una cooperativa di trasporti modenese aveva perso la vita mentre era impegnato in un'operazione di scarico dei rifiuti. A darne notizia era stata la società Sogliano Ambiente. L'uomo era stato colpito da una balla di rifiuti pressati in una fase di passaggio da un camion alla discarica.