Scandicci, trovato il cadavere di una donna decapitata

Sono in corso le procedure di identificazione, la scoperta è avvenuta nella tarda mattinata

Il cadavere di una donna è stato scoperto nell'ex area Cnr a Scandicci, Comune compreso nella città metropolitana di Firenze. Sul posto è arrivato il magistrato di turno della procura di Firenze, Alessandra Falcone, personale del 118 e carabinieri. In base a prime informazioni, la donna sarebbe stata decapitata.

Le procedure di identificazione sono in corso. L'area è di proprietà comunale ed è destinata a parco pubblico, attività ricreative, zona cani, passeggiate. Il corpo è stato individuato vicino all'unico casolare presente, un edificio in disuso murato, pare per evitare occupazioni abusive. Su un lato ci sono le scuole superiori, l'istituto Russel Newton, a meno di 100 metri. La scoperta del cadavere è stata fatta nella tarda mattinata. Ora sul posto ci sono i vigili urbani di Scandicci e i carabinieri. In corso i rilievi scientifici.