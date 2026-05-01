Quando scommettere sulla realtà la deforma

Il problema non è soltanto morale – se sia accettabile speculare su guerre e tragedie – ma anche molto concreto: questi mercati rischiano di influenzare gli eventi stessi

Il futuro, oggi, si acquista con pochi spiccioli: una quota, un clic. Pura speculazione: borse valori dove non si scambiano azioni di aziende, ma scommesse sul verificarsi di eventi futuri. Sono i prediction market, arene digitali in cui si monetizza l’incertezza puntando sull’esito di eventi reali. Il valore dei contratti fluttua in base alle probabilità stimate dal mercato: se il “no” a un referendum vale il 55%, la quota costa 55 centesimi; in caso di vittoria, se ne incassa uno — dollaro o euro. In alternativa, si può speculare sulla variazione: vendere a 70 centesimi una quota pagata 55 garantisce un profitto immediato.

Il claim di Kalshi è tristemente chiaro: «Il mondo. Scommettici sopra». E i dati confermano la tendenza: dai volumi di 1,2 miliardi di dollari mensili nel 2025 al picco di 23,9 miliardi nel marzo 2026, con 192 milioni di transazioni. Kalshi punta a chiudere il 2026 con ricavi superiori a 1,5 miliardi di dollari, mentre colossi come DraftKings iniziano a presidiare il settore.

La regina del comparto resta comunque Polymarket. Nata nel 2020 a New York dall’intuizione del giovane Shayne Coplan, opera su blockchain e accetta puntate in stablecoin, criptovalute progettate per mantenere un prezzo “stabile”, di solito ancorato al dollaro. Con 700mila utenti attivi mensili, la piattaforma punta a una nuova raccolta di capitali con una valutazione fino a 20 miliardi di dollari. Insieme, Kalshi e Polymarket controllano ormai il 90% del mercato globale.

Le autorità di vigilanza, però, forse sottovalutando il fenomeno, per ora non le considerano veri strumenti finanziari e tendono a trattarle come forme di gioco d’azzardo non regolamentato. In Italia l’accesso è bloccato: Kalshi è inaccessibile e Polymarket resta visibile, ma senza la possibilità di puntare. Limiti che una normale VPN consente di eludere facilmente: lo suggeriscono anche i 900mila dollari scommessi sul referendum italiano, cifra difficilmente ascrivibile ai soli scommettitori esteri.

Il problema non è soltanto morale – se sia accettabile speculare su guerre e tragedie – ma anche molto concreto: questi mercati rischiano di influenzare gli eventi stessi.

I sospetti di insider trading sono numerosi. Poche ore prima dell’uccisione di Khamenei, l’utente “Maga Mi Man” avrebbe puntato 20mila dollari sulla sua rimozione, guadagnandone 120mila; a gennaio, sul rapimento dell’ex presidente venezuelano Maduro, un utente avrebbe incassato oltre 400mila dollari. Una logica rivendicata, almeno in parte, dallo stesso fondatore di Polymarket: «Creiamo un incentivo finanziario affinché le persone divulghino le informazioni al mercato».

Oggi, con l’integrazione delle quote nel terminale Bloomberg – la piattaforma usata da banche, fondi e trader per seguire mercati, notizie e dati in tempo reale – e con la loro trasmissione in diretta anche sulla CNN, cresce il rischio di profezie che si autoavverano: una probabilità del 90% che il petrolio superi i 100 dollari al barile può spingere i trader ad agire, contribuendo a far salire davvero il prezzo.

Dopo cripto, app di trading, NFT e meme coin, anche l’attesa diventa un mercato. E la nostra stessa vita rischia di trasformarsi in una scommessa.