Caren e Coco, "missionari occasionali" in Perù: leggerezza e battesimo

Guido Mocellin di

Una coppia popolare sui social: TikTok (3,4 milioni di follower), ma anche Facebook e Instagram, dove li seguono in 400mila. Sui loro post si parla, con leggerezza, di viaggi e stili di vita. E il loro battesimo a 32 anni