Steven Weinberg, il senso non garantito

Se l’universo non ha un senso intrinseco, allora il senso non è dato, è costruito. Non è scritto nelle equazioni, è scritto nelle scelte.

Proseguo la mia carrellata di scienziati e scienziate della storia. Li studio negli archivi mentre scrivo i miei libri, e in questo spazio prezioso nel web mi fermo su di loro per cercarne la spiritualità. Perché io la mia la sto ancora cercando, e da fisica non posso far finta che questa domanda non esista. Oggi vi parlo di Steven Weinberg. Steven Weinberg ha co-sviluppato la teoria elettrodebole, unificando forza elettromagnetica e forza debole in un unico quadro teorico coerente, passo decisivo verso il Modello Standard delle particelle elementari. Con una manciata di simmetrie e campi quantistici ha mostrato che fenomeni apparentemente diversi, come la luce e il decadimento radioattivo, sono manifestazioni di una struttura più profonda. È il sogno antico della fisica: unificare. Ridurre la molteplicità a un principio. Trovare l’equazione che tiene insieme i pezzi. Weinberg è uno scienziato rigoroso, elegante, capace di attraversare il dettaglio tecnico e di alzare lo sguardo verso le grandi domande cosmologiche.

Nel suo libro sul “primo istante” dell’universo racconta l’infanzia del cosmo con una precisione quasi chirurgica. Ma accanto alla potenza teorica c’è una posizione intellettuale chiara: Weinberg è apertamente non credente. Scrive che quanto più l’universo sembra comprensibile, tanto più sembra privo di scopo. Non è una provocazione superficiale, è una conclusione coerente con il suo sguardo. E qui la sua spiritualità si fa paradossale. Perché anche negare uno scopo è una presa di posizione sul senso. Anche affermare l’assenza di disegno è un modo di interrogare il mistero.

Weinberg cerca un ordine matematico, non un ordine provvidenziale. La sua fede, se così vogliamo chiamarla, è nella potenza esplicativa delle leggi fisiche. Ma proprio questa lucidità radicale apre uno spazio interessante: se l’universo non ha un senso intrinseco, allora il senso non è dato, è costruito. Non è scritto nelle equazioni, è scritto nelle scelte.

L’insegnamento universale allora non è una consolazione, è una responsabilità. La scienza può dirci come funziona il mondo, ma non perché dobbiamo prendercene cura. La simmetria non sostituisce l’etica. L’unificazione delle forze non unifica automaticamente le coscienze. E allora la domanda, semplice e diretta: se il senso non è garantito dall’alto, dove lo cercate? E quanto della vostra idea di mondo nasce dalle leggi che studiate, e quanto dalle domande che vi fate?

Se vi va, scrivetemi a interferenze@avvenire.it: leggerò tutte le vostre risposte