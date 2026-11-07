Midterm, l'impresa di Kimi, ringhiere contemporanee: cinque notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

- Negli Stati Uniti si sono tenute le elezioni di Midterm con cui gli americani hanno rinnovato i loro rappresentanti al Congresso. Sia alla Camera sia al Senato il partito democratico ha conquistato la maggioranza. Sconfitto il partito repubblicano a cui appartiene anche il presidente Donald Trump che - dopo questo voto - vede ridimensionati i propri poteri.

- Kimi Antonelli ha vinto il campionato mondiale di Formula 1. A 20 anni, è il più giovane a riuscirci e il primo italiano a completare l’impresa dopo 73 anni.

- Giovedì su almeno 27 voli europei è scattata l'allerta: a bordo c'è una bomba. Fortunatamente era un falso allarme ma chi l'ha dato?

- A Roma i turisti hanno iniziato a legare gli auricolari alle ringhiere lungo la via dei Fori imperiali. Mentre il Comune ripulisce ci si interroga: una mancanza di rispetto o una nuova moda?

- A Southport, in Carolina del Nord, un alligatore è entrato in negozio di bagel di fronte allo sconcerto del titolare