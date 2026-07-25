Elogio della scrittura umana, nonostante l’AI

Quanto vale la scrittura nell’era dell’intelligenza artificiale

Tremila dollari. È la cifra che Anthropic deve rimborsare per ogni libro utilizzato per addestrare un’IA dopo la sentenza con cui, lunedì scorso, la giudice federale Araceli Martínez-Olguín ha approvato in via definitiva l’accordo da un miliardo e mezzo di dollari tra l’azienda proprietaria del chatbot Claude e quasi mezzo milione di soggetti, tra autori ed editori. È una decisione senza precedenti, perché stabilisce il più grande accordo collettivo sul copyright statunitense. Tradotto: anni di ricerca, stesure e riscritture valutati quanto circa due mensilità di uno stipendio medio italiano.

Il caso Anthropic, mai usare libri piratati

Un accordo record che non chiude la partita sull’IA

Non tutti hanno accolto l’intesa come una vittoria: 350 autori hanno rifiutato l’accordo per procedere con cause autonome, ritenendo quei tremila dollari inferiori a quanto avrebbero potuto ottenere in aula. La giudice ha inoltre ridotto gli onorari degli avvocati da 187,5 a circa 101 milioni di dollari. Poiché Anthropic ha scelto di patteggiare, la pronuncia sul “fair use” non arriverà mai in appello e non diventerà un precedente vincolante. Di conseguenza, decine di cause analoghe contro Google, Meta e OpenAI sono ancora tutte da discutere e dall’esito assolutamente imprevedibile.

Libri scritti con l’IA, cresce l’offerta…calano i guadagni

Nel frattempo, il mercato dei libri sta cambiando, ma in meglio o in peggio? Uno studio pubblicato mercoledì su arXiv ha analizzato 14.419 romanzi autopubblicati su Amazon fra il 2023 e il 2026, soffermandosi poi sui dati di vendita. Il numero di titoli in commercio è cresciuto di oltre 19 volte, mentre i ricavi trimestrali sono cresciuti soltanto di 8 volte. I libri che contengono quote rilevanti di testo generato dall’intelligenza artificiale occupano una porzione ampia del catalogo e conquistano posizioni sempre più alte nelle classifiche, posti che prima appartenevano

Il paradosso dell’intelligenza artificiale, senza scrittori non può esistere

I modelli linguistici hanno bisogno di testi scritti da esseri umani per funzionare: manuali, dizionari, saggistica, narrativa, letteratura per ragazzi. Più quei testi sono curati, meglio funzionerà il chatbot. Ma se chi li produce non riesce più a vivere del proprio lavoro, con quali fonti addestreremo le intelligenze artificiali del futuro? Siamo davanti a una tecnologia che rischia di consumare l’ecosistema che la alimenta: è o non è un paradosso?

Perché continuare a insegnare a scrivere nell’epoca dell’IA

Davanti a questi dati e al trend negativo a cui stiamo assistendo, verrebbe, provocatoriamente, da porsi una domanda: se la macchina scrive, perché continuare a insegnare a farlo? Probabilmente perché scrivere è un processo prima ancora che un prodotto: serve a mettere ordine nei pensieri, a distinguere un’opinione da un argomento e a scoprire cosa si pensa davvero di una questione. Le linee guida per la scuola italiana insistono sul carattere antropocentrico dell’introduzione dell’intelligenza artificiale in ambito didattico e riservano particolare attenzione alle competenze cognitive superiori, che, come ha commentato Tuttoscuola, «non possono essere delegate alla macchina senza compromettere lo sviluppo del pensiero».

C’è un ultimo elemento, forse il più importante, utile a motivare ulteriormente questo elogio della scrittura umana: il risarcimento record dovuto da Anthropic afferma qualcosa di controintuitivo sul valore dei libri. Valgono perché, senza di essi, la tecnologia non esisterebbe. L’azienda ha dovuto pagare per esserseli procurati in modo illecito. Tremila dollari per volume sono una somma discutibile e molti autori la giudicano insufficiente. Eppure, il fatto che qualcuno abbia dovuto versarla riporta al centro una verità: dietro ogni testo c’è una persona che ha studiato, ricercato, pensato, faticato e…scritto.

La rete rende tutto raggiungibile e questa facilità di accesso viene spesso scambiata per il «permesso» di fare ciò che si vuole con i testi altrui. Educare, invece, significa anche far percepire il peso della fatica necessaria a scrivere, prima ancora del suo prezzo.